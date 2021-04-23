Ligin 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt ÇakırAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.