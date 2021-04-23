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Spor, Futbol

Ligin 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Emrah Oktay   | 23.04.2021
Ligin 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

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