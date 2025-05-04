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Spor, Futbol

Sarıyerli taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutladı.

Can Öcal  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Sarıyerli taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

Istanbul

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

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Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

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