Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
7. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, ceza yayı önündeki Eysseric'e pasını attı. Açısını düzelten Eysseric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Trezeguet'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Gulbrandsen kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.
43. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ön direğe yaptığı ortada Fall kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Gulbrandsen'den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutu savunmadan döndü, bir kez daha topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı
51. dakikada Medipol Başakşehir'in Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile girdiği mücadelede sonrasında yerde kalınca kazılan penaltı atışını 52. dakikada Deniz Türüç kullandı. Deniz'in yerden köşeye kullandığı atışta kaleci Ertuğrul'un eline de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
61. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Caiçara'dan aldığı pasla rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Gulbrandsen, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Eysseric'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Travnik gelişine vurdu, ceza sahasında yerde seken topa Muleka kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
83. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Mahmut sol kanattaki Serdar'a pasını attı. Serdar'ın gelişine ceza sahasına çevirdiği topa Gulbrandsen yatarak vurdu, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.
83. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasındaki Umut'a pasını attı. Umut'un ayak içi şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar'ın ayak içiyle uzak köşeye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.
Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı
Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bu sezon 18. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 60'a yükseltti. 14. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Trezeguet eski takımına golünü attı
Medipol Başakşehir'in Mısırlı oyuncusu Trezeguet, eski takımı Kasımpaşa karşısında golünü attı.
Trezeguet, mücadelenin 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü ağlara yolladı.
Duarte sakatlandı
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte, mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Duarte, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Emre Belözoğlu sakatlanan Duarte'nin yerine 77. dakikada Salih Uçan'ı oyuna sürdü. Salih'in oyuna girmesiyle Tolga Ciğerci stopere geçti.
Maç sonunda gerginlik yaşandı
Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyun alanında gergin anlar yaşandı.
Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında gerginlik oldu. Yedek kulübeleri ve sahadaki oyuncuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
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