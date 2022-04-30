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Spor, Futbol

İttifak Holding Konyaspor sahasında yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.

Abdullah Doğan   | 30.04.2022
İttifak Holding Konyaspor sahasında yenildi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Konya

23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0

29. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Pesic'in sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Musa'nın şutunu defans uzaklaştırdı.

48. dakikada topla hareketlenen Michalak ceza sahası içinde topu Ahmed Hassan'a bıraktı. Bu oyuncunun kaleyi çaprazdan gören yerden şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.

62. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Luckassen'in arka kale direği önünde dokunuşunda top auta gitti.

81. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Karamoh'un ara pasına hareketlenen Samed Onur, topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde dokunan Karamoh, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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