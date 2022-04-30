Şampiyon Trabzonspor

Trabzon
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
- Trabzonspor 37 sezon sonra 7. şampiyonluğuna ulaştı
- Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutluyor
- Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci
- Trabzonspor teknik direktörü Avcı: Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var
- Trabzonspor kaptanı Çakır: Şampiyonluğun keyfini çıkaracağız
3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.
49. dakikada Cornelius'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Boffin, tehlikeyi uzaklaştırdı.
51. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Wright'ın pasında Hamsik'in müdahale etmeye çalıştığı top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında altı pas içinde Ndao, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
54. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
55. dakikada Siopis, ceza alanı içinde Ndao'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada Fredy'in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi.
63. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün şık pasında Dorukhan Toköz, yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
78. dakikada Adriano'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
80. dakikada konuk takım tekrar beraberliği sağladı. Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutunda, top Wright'ın önünde kaldı. Bu futbolcu da altı pas içinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bir grup taraftar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Maç son anlarda durdu
2-2 berabere devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında maçın bittiğini düşünen taraftarlar, sahaya girdi.
Statta yapılan anonsun ardından taraftarlar sahadan tekrar tribünlere döndü. Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular da çıkış tünelinden oyuna geri döndüler.
Karşılaşma yaklaşık 5 dakika durduktan sonra tekrar başladı.
Maç sonunda büyük sevinç
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı.
Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, 37 sezon sonra gelen şampiyonluk sonrasında sahada büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın ardından taraftarlar, tribünlerden ayrılarak yoğun güvenlik önlemlerine karşın sahaya girdi. Futbolcularla sevinçlerini yaşamak isteyen taraftarlar, sahanın tamamını doldurdu.
Taraftarlar, ellerinde meşaleleri yakarken horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kale fileleri ve korner direklerini anı olarak söktü.
4 bakan karşılaşmayı izledi
İki takım arasında oynanan karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, protokol tribününden karşılaşmayı izledi.
Trabzonspor, 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı
Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.
Bordo-mavili takım, ligin 35. haftası geride kalırken 29 hafta liderlik koltuğunda yer alarak rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi.
Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay da 1 kez liderlik yaşadı. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.
Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.
Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.
Anadolu'dan 11 sezon sonra şampiyon çıktı
Trabzonspor'un sezonu şampiyon tamamlamasıyla 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etti.
En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor'da, 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.
Süper Lig'de 3 şampiyon
Trabzonspor'un kadrosunda sadece 3 isim Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bordo-mavililerde, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.
Trabzonspor'da Stefano Denswil ise 3 kez Belçika ve 3 kez Hollanda, Andreas Cornelius 3 kez Danimarka, Anthony Nwakaeme 3 kez İsrail, Anders Trondsen 2 kez Norveç, Djaniny Semedo 2 kez Meksika, Anastasios Bakasetas 1 kez Yunanistan, Edin Visca 1 kez Bosna ve Türkiye, Vitor Hugo da 1 kez Brezilya'da şampiyonluk yaşadı.
Kadrosunda 34 oyuncuya sahip bordo-mavili takımda, toplamda 10 futbolcu tekrar şampiyonluk yaşarken 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk gördü.
TBMM Başkanı Şentop'tan kutlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı.
Şentop, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Mustafa Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Trabzonspor'u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor’u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor’a başarılar diliyorum."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.
Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.
Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun." dedi.
Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:
"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."
Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti." yanıtını verdi.
Bakan Varank'tan kutlama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.
Varank, maç sonu gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğünü söyledi.
Futbolun Trabzon için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
"Trabzonlular futbolla yatıp futbolla kalkan insanlar, çocukluklarından itibaren ailelerinde, çevrelerinde hep futbolla yaşıyorlar. Biz de tabii bir Trabzonlu olarak aynı atmosferde büyüdük, dolayısıyla böyle zorlu bir maratondan sonra ve 38 sene bekledikten sonra bu şehrin şampiyonluğu tekrar yakalamış olması bu şehri ayağa kaldırdı, Trabzonluları ayağa kaldırdı. İnşallah güzel hemşehrilerimiz bu şampiyonluğu kutlayacaklar."
Varank, silah atılmaması yönünde yapılan çağrılara dikkati çekerek, "Başkanlarımız bir çağrı yaptılar, 'Silah kullanılmasın' dediler, dolayısıyla en güzel şekilde inşallah bu şampiyonluğu hemşehrilerimiz kutlayacaklar. Şehrimiz mutlu, şehrimiz mutlu olunca biz de mutluyuz. İnşallah bu şampiyonluk Türk futbolu adına hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." dedi.
Maçın heyecanlı geçtiğini de belirten Varank, "Antalyaspor son dakikaya kadar maçı bırakmadı, güzel zevkli de bir maç oldu, hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.
TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için kutlama mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Sayın Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz."
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, duygularını taraftarlarla paylaştı.
Kazım Koyuncu’ya, Dozer Cemil’e, selam olsun Özkan Sümer’e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon’u,Trabzonspor’u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun! #ŞampiyonTrabzonspor ❤️💙 pic.twitter.com/lLpwrWa3lH— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) April 30, 2022
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Şampiyon Trabzonspor'un kaptanı konuşuyor" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, Uğurcan Çakır, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Öncelikle çok mutluyum, bütün Trabzon halkına, Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, ekibe, Trabzonspor'da bize hizmet eden, gönül veren herkese çok teşekkürler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu güzel duyguları hepsine armağan ediyorum. Onlar sayesinde bu şampiyonluk belki de geldi. Hepsine çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Şampiyon Trabzon.''
Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, şampiyonluk sevincini paylaştı
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un orta saha oyuncuları Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, duygularını taraftarlarla paylaştı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında gol atan Dorukhan Toköz, "Bugün Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğumuzu ilan ettik ki daha yarım saat oluyor. Abdüş'üm iki tane asist yaptı, ben bir tane gol attım, Allah'a şükürler olsun. Uğurcan bir penaltı kurtardı ama bunun bizim adımıza hiçbir önemi yok çünkü bu takım oynayan, oynamayan bütün oyuncular, burada çalışan kulüp personeli, buradaki bütün insanların en az biz kadar emeği vardır. Hepsinin biz kadar emeği var, hepsinden Allah razı olsun, bizi destekleyen taraftardan. Biz çok zor günlerden geldik. Bundan üç sene önce Almanya'da ikimizin de belki yürüyecek halimiz yoktu, o gün futbola dönmeye çalışıyorduk, bugün buradayız." ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Ömür ise "Bu sabah Doruk'a, 'Kanka, eğer şampiyon olursak bana dokunma ağlarım' dedim. Maç bitti, Doruk'la göz göze geliyoruz, 'Sakın bana dokunma ağlarım', yanıma geldi, başladım hemen ağlamaya. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Çocukluk hayalimizdi, kardeşimin ikinci şampiyonluğu. Bizde çok büyük emeği var. Takım halinde inanılmaz bir sezon geçirdik ama özellikle burada oynayan oyuncular için, Trabzonlular için çocukluk hayaliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Dorukhan Toköz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maçtan önce ben bizimkilere dedim ki şampiyonluk dünyanın en güzel şeyi ama özellikle bu topraklarda doğmuş, buralı olan arkadaşların fikirlerini sordum, duygularını. 'Abdüş, nasıl hissediyorsun?' dedim, Serkan'a, Uğurcan Trabzonlu sayılır ona, diğer çocuklara. Abdüş, 'Ben hayatımda şampiyonlar ligi finali oynayacak olsam bu kadar heyecanlı olmam. Benim hayatımın en güzel günü' dedi." diye konuştu.
Dorukhan, yanlarına gelen Bakasetas'a da sarılarak, "Çok mutluyuz, Bakasetas'ı çok severiz, çok iyi bir insandır." dedi.
Dorukhan, "Çok mutluyuz, gerçekten çok mutluyuz. Allah'a sonsuz şükürler olsun, diyecek başka bir şey yok benim için." ifadelerini de kullandı.
Emine Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.
38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. 👏🏻🏆— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 30, 2022
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum.#ŞampiyonTrabzonspor
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "ŞampiyonTrabzonspor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.