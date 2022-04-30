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Spor

Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti

Ragıp Tekin   | 30.04.2022
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank karşısında Vargas ve Fedorovtseva ile sayılar üreten Fenerbahçe Opet, 12-7 öne geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci sete kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü. Haak ile toparlanan VakıfBank, seti 25-22 önde tamamladı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. 10. sayıdan sonra Fenerbahçe Opet, Vargas ile üstünlüğü ele aldı ve seti 25-17 önde geçti.

Dördüncü sette iki takım da etkili olurken, Fenerbahçe Opet son bölümde Vargas'ın smaçlarıyla kontrolü ele aldı ve seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

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