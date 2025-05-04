Eskişehirspor, 2 yıl sonra profesyonel lige döndü

Eskişehir
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.
Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere döndü.
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Eskişehirspor taraftarı maçı dev ekrandan izledi
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğunu kutladı.
Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde araç konvoyu oluşturdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarı, araçlardan bayrak ve atkılar salladı.
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