VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni son sırada tamamladı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.
İstanbul
Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.
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VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.