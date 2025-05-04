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Spor

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni son sırada tamamladı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.

Emre Doğan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni son sırada tamamladı Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.

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VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

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