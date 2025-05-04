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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, kulübün büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte gördüğü büyük potansiyelin göreve gelirken karar vermesinde etkili olduğunu söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, kulübün büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor

İstanbul

Solskjaer, BBC'ye verdiği röportajda, "Beşiktaş, harika bir kulüp. Birçok kulüple görüştüm ama göreve dönmedim. Yalnızca Beşiktaş ile görüştükten sonra 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüm çünkü çok büyük potansiyel gördüm. Dürüstlük ve topluma hizmet gibi değerlerle kulübün sahip olduğu kimliği ve kültürü hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de yurt dışına maç yapmaya giden ilk kulübüz. Bu yönüyle Manchester United'a çok benziyor. Bana, Manchester United'daki günlerimi hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedeflediklerini belirten Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş'a gelirken anlaşmam buydu. Bu, ekstra birkaç sterlinden daha önemli. Üçüncü olursak, oyuncular yazın bir hafta fazla tatil yapacak." diye konuştu.

Futbolda derbilerin önemine de değinen Solskjaer, "Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur." değerlendirmesinde bulundu.

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