Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Karadeniz temsilcisini Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi.
Samsun
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.
Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.
Samsunspor'a karşı oynadığı son 8 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar karşısındaki son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.
Şampiyonlar Ligi elemelerini garantiledi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.
Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı.
Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.
Osimhen gollerine devam ediyor
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı.
Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra golleriyle takım arkadaşını aratmayan Osimhen, 47. dakikada Samsunspor karşısında takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
Ligdeki 24. maçına çıkan Osimhen, toplamda 21 gole ulaştı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.
Yunus Akgün, ligde 3 ay sonra gol attı
Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 3 ay 7 gün sonra fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de son golünü 4 Ocak 2025'te Göztepe ile yapılan 18. hafta müsabakasında kaydeden Yunus, Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan isim oldu.
Diz sakatlığından yeni çıkan ve yavaş yavaş form tutan Yunus Akgün, bu süreçte forma giydiği 7 Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.
Sallai, Bodrum FK maçında cezalı
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, cezalı duruma düştü.
Reeder Samsunspor müsabakası öncesinde 7 sarı kartı görerek sınırda bulunan Sallai, 73. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen 27 yaşındaki futbolcu, 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.
Jakobs, 14 maç sonra süre aldı
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.
Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.
Samsunspor'un golü VAR'a takıldı
Ev sahibi ekibin 10. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.
Rick Van Drongelen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Carlo Holse aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem Ozan Ergün gol kararı verdi.
VAR'da yapılan incelemenin ardından Holse'nin ofsaytta olduğu belirlendi ve gol kararı iptal edildi.
Okan Buruk: "Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor"
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." dedi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, ligin üçüncü sırasındaki takımla zor bir maç oynadıklarını söyledi.
Samsunspor'un iç saha performansının taraftarları ile birlikte iyi olduğuna işaret eden Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması bizim için bir şanstı ama devamında rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Geçen hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsunspor'u burada deplasmanda yenmek... Oyun kalitesi ve taktiksel olarak bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Samsunspor'un önemli eksikleri vardı, bunu da gözardı etmemek lazım. Hücumda da bence az ürettiler ama az üretmenin nedeni Galatasaray savunmasının bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk. Özellikle 1-0 sonrasında rakibimiz çok açılmadı. Yani defansif dizilişini çok kaybetmedi. Bize çok pozisyon vermediler ama kendileri de çok fazla pozisyona girmedi."
Samsunspor'un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi aktarmıştım. Yarı otomatik ofsayt sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim. Kulübede gol olduktan hemen sonra laptopa baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu. Çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi. Bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık. En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Marka değerini düşürdüğünüz için. Önemli bir marka değerimiz var. O anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani ofsayt çizgisi, hakem.... Bunlar artık hep kırmızı çizgimiz."
Thomas Reis: "Maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim"
Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, "İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Gatatasaray'ı galibiyetten dolayı kutladı.
Maçı değerlendiren Reis, "İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra maçın bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Son 3 haftada kötü sonuçlar aldıklarını belirten Reis, şunları kaydetti:
"Peş peşe kaybettiğimiz üçüncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongelen'in gördüğü sarı kart öncesinde aldığı darbe yüzünden dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.