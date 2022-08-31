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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için TFF'ye başvurdu

Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Muhammed Boztepe   | 31.08.2022
Kulüpler Birliği, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için TFF'ye başvurdu

Ankara

Vakıftan yapılan açıklamada, Süper Lig takımlarındaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B takım uygulaması talebinin bundan önceki TFF Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşıldığı belirtildi.

Yeni seçilen TFF Başkanı ve yönetiminin, kulüplerden gelen bu talebe kayıtsız kalmadığının ve uzun bir süredir beklenen "Rezerv Lig" organizasyonunun yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha birçok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmasını talep etmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."

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