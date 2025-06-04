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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

Metin Arslancan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.

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Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

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