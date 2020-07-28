Euro
8.13
Dolar
6.94
BIST 100
1,180.66
Altın
1,928.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Kovid-19 göçmenler arasında daha yaygın

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanma ve ölüm riskinin göçmenler arasında daha yüksek olduğunu açıkladı.

Atila Altuntaş   | 28.07.2020
İsveç'te Kovid-19 göçmenler arasında daha yaygın

Stockholm


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü raporunda, İsveç'teki Finlandiya ve Türkiye doğumluların Kovid-19'dan ölüm oranı en yüksek gruplar olduğu belirtildi.

Rapora göre, Kovid-19'dan ölüm oranı İsveç'teki Finlandiya doğumlularda 100 binde 145 iken Türkiye doğumlularda bu oran 97 oldu.

Kovid-19'dan ölüm oranları Somali doğumlularda 100 binde 74, Şili doğumlularda 64, Lübnan doğumlularda 63 ve Almanya doğumlularda 62 olarak hesaplanırken İsveç doğumlularda bu oran 32 oldu.

Halk Sağlığı Müdürülüğü Epidemioloji İstatistik Birimi Başkanı Maria Axelsson, Kovid-19'un göçmenler arasında daha yaygın olmasının nedenini araştırmayı sürdürdüklerini, söz konusu etnik grupların sosyal yaşam koşullarının bunda etkili olabileceğini söyledi.

İsveç'te Kovid-19'la mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken diğer okullar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulandı.

Resmi verilere göre ülkede 79 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 5 bin 700 ölüm görülürken, 10 milyon nüfuslu başkent Stockholm’de insanların sadece yüzde 7,3’ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ali Erbaş Hoca'nın hutbesinde Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ali Erbaş Hoca'nın hutbesinde Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil

İsveç'te Kovid-19 göçmenler arasında daha yaygın

Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Bakü'ye geldi

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Bakü'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum
Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?

Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?