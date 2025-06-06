Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları
TFF ve spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Hacıosmanoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sevgi, saygı, yardımlaşma ve fedakarlık bağlarının güçlendiği Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, beraberliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı bayramlarımız; toplumdaki huzuru artırırken, kardeşlik bilincimizin yenilenmesine vesile olur, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirir. Bu mübarek günlerin ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; futbol ailemiz, aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
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Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarındaki bayram mesajında, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 6, 2025
Kurban Bayramınız kutlu olsun. pic.twitter.com/Qt7SWQl8RU
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.
Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 6, 2025
Kurban Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/Q1OXa8nHQ7
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kurban Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz. pic.twitter.com/wrhsgSnNAa— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 6, 2025
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlar olduğunu ifade etti.
Trabzonspor'un duyguyla kurulmuş bir kulüp olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:
"Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.