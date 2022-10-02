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Spor, Futbol

Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Basir Gülüm   | 02.10.2022
Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

6. dakikada Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

24. dakikada Popov'un sağ kanattan pasına hareketlenen Onur Ayık'ın ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

31. dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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