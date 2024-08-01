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Spor, Futbol

Konyaspor, Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Zehra Melek Çat  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Konyaspor, Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Konya

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Melih, takımda 91 numaralı formayı giyecek.

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