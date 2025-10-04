Dolar
Spor, Futbol

Kocaelispor, Eyüpspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Şahin Oktay  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kocaelispor, Eyüpspor'u mağlup etti Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Felipe'nin üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Claro uzaklaştırdı.

21. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jovanovic topu kornere çeldi.

40. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Felipe'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Thiam'ın yerden ortasında Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Jovanovic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

66. dakikada Petkovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada ceza sahası içindeki Nonge Boende'nin sert şutunda, kaleci Felipe topu kornere çeldi.

83. dakikada Kocaelispor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Nonge Boende'nin ceza sahası dışından sert şutunda top, Emre Akbaba'dan döndü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akbaba'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Petkovic, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Jovanovic'te kaldı.

90+9. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Jovanovic, köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Atilla Gerin: "Buraya üç puan için gelmiştik"

ikas Eyüpspor yardımcı antrenör Atilla Gerin, "Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz." dedi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, müsabakanın her iki takım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Gerin, ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Buraya üç puan için gelmiştik. En azından bu birkaç haftadır kaybettiğimiz puanları telafi edelim diye ama başaramadık, üzgünüz. Oyun olarak konuşacaksak eğer, ilk yarı bizim biraz ürettiğimiz, Kocaelispor'un da buna yakın olduğu bir ilk yarı izledik. Ama ikinci yarı biz daha fazla topa sahip olarak biraz daha fazla pozisyon bulduk. Maç bize daha yakındı 80. dakikaya kadar. Maalesef 80. dakikada bir penaltı kararı ve penaltı golüyle mağlup olduk. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de bundan sonraki haftalarda tekrar oyunumuzu geliştirip, puanları almak için çalışmaya devam edeceğiz."

