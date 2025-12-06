Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı

Konya
6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.
21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.
90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.
Karşılaşma 1-1 berbere sona erdi.
Recep Uçar: Ortaya koyduğumuz mücadele gelecek adına iyi sinyaller veriyor
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça çok fazla hazırlanamadıklarını ifade eden Uçar, "İki takımın da puana şiddetle ihtiyaç duyduğu bir maçtı. İlk 20 dakikada bizim 3 pozisyonumuz vardı. Konyaspor da Umut Nayir ile net bir pozisyon yakaladı. İkinci yarıya daha iyi başlayabilirdik." dedi.
Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu henüz tekrar izlemediğini anlatan Uçar, şunları kaydetti:
"Maçın başında oyuncumuz Taha'nın ayağına basma pozisyonu bize göre çok net penaltıydı. Ne hikmetse VAR orada devreye girmedi. Son bölümde ciddi geçişler bulduk. Baktığımız zaman ligin standartlarının üzerinde bir maçtı. Ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma isteği gelecek adına iyi sinyaller veriyor. Bunu daha fazla geliştireceğiz ve kendimizi daha üst sıralara atacağız."
Çağdaş Atan: Çok fazla eksiğimiz var, hamle yapamıyoruz
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da maça çok iyi başlayamadıklarını aktardı.
Çaykur Rizespor'un topa biraz daha fazla sahip olduğunu anlatan Atan, "Bugün sahada kanat oyuncusu olmadan sahadaydık. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. İyi oynarken yediğimiz golle cezalandırıldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve hak ettiğimiz golü bulduk." şeklinde konuştu.
Atan, kazanmak için çok fazla hamle yapamadıklarını, oyuna sonradan giren genç oyuncuların performansından memnun olmadığını dile getirdi.
Kazanabildikleri kadar maç kazanıp sezonun ilk yarısını kapatmak istediklerini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:
"Çok fazla eksiğimiz var, hamle yapamıyoruz. Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ama ona rağmen çok iyi çalışıp performanslarının yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyorlar. Oyunun bazı bölümlerinde oyuncu değişiklikleriyle güçlenerek devam etmemiz gerekiyor ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Taraftar potansiyeli ya da mantalitesi destekten ziyade eleştirel yöne kaymış, beni çok üzdü açıkçası. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi Konyaspor taraftarı. Ben tamamen Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonluk mücadelesi veya herhangi başka bir mücadele kesinlikle benim çok ilgimi çekmiyor. Ben o başarının içinde olabilirsem çok da güzel olur."