Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp

İstanbul
5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.
39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+2. dakikada RAMS Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
48. dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağdan kullanılan korner atışında Asensio, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-1.
74. dakikada serbest vuruştan Harit'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kale sahasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağa Kemen, diziyle vurdu ancak top üstten auta gitti.
76. dakikada Asensio'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezen, topu kornere göndermeyi başardı.
80. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahası içinde son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ederson'u aşan topa Oğuz Aydın'dan önce kafayı vuran Bertuğ Yıldırım, eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Ligde puanını 33'e yükselten Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.
Semedo sakatlanarak çıktı
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.
Skriniar 2. golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, bu sezon ligde 2. golünü attı.
Maçın 63. dakikasında takımı öne geçiren gole imza atan Skriniar, ilk golünü 2. haftada Kocaelispor karşısında kaydetmişti.
Fenerbahçe, 6 maç sonra ligde rakibine takıldı
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e ligde 6 maç aranın ardından takıldı.
Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 6 maç aranın ardından Başakşehir'e puan kaybetti.
Puanlar 13 maç sonra bölüşüldü
Fenerbahçe ile Başakşehir, 13 maçın ardından berabere kaldı.
Bu karşılaşma öncesinde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
İstanbul temsilcisi iki ekip, 13 maçın ardından sahadan beraberlikle ayrıldı.
Son 3 resmi maçı 1-1 bitti
Fenerbahçe, son 3 resmi maçında rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.
Söz konusu süreçte 2'si lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa'da da Ferencvaros'a karşı aynı skorla sahadan ayrıldı.
Puanı Bertuğ Yıldırım'ın golü getirdi
Başakşehir'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu sezon ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Abbosbek Fayzullayev'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki santrfor, 9 dakika sonra fileleri havalandırarak beraberliği sağladı.
Bertuğ, turuncu-lacivertli ekibin Trabzonspor'a 4-3 mağlup olduğu müsabakada da bir gole imza atmıştı.
Ligde 5. kez berabere kaldı
RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de 5. beraberliğini yaşadı.
Ligde 5 maçın ardından sahadan 1 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 galibiyete imza attı.
Domenico Tedesco: Böylesine bir deplasmanda iyi bir başlangıç yaptıysanız golü bulmanız gerekiyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ilk 15 dakikasının kendi kontrolleri altında geçtiğini ve plan dahilinde hareket ettiklerini dile getirdi.
Tedesco, "Bu periyotta 2 net pozisyon yakaladık. Böylesine bir deplasmanda iyi bir başlangıç yaptıysanız golü bulmanız gerekiyor. Bulamayınca rakibin direnci artıyor. Semedo'nun sakatlığı bizim için bir darbe oldu, oyuncular için şok oldu. 20. dakikada onu kenara aldık. Oyundan çıktıktan sonra saha içindeki pozisyonumuzu kaybettik. Rakip topa daha fazla sahip oldu. İstediğimiz baskıyı yapamadık. Değişikliklerle daha fazla önde oynamaya başladık. Bu periyotta da golü bulduk. Böylesine kötü oynadığınız bir maçta ilk golü buluyorsanız, kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir karşısında Talisca ve Jhon Duran ile çift forvet başladıklarını vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:
"Bu şekilde oynamaya dair iyi hissiyata sahiptik. Bu oyunu Plzen maçında da yapmıştık. Elimizde 3 forvet oyuncusu var ve 2 forvetle oynayınca daha tehlikeli oluyorsunuz. Galatasaray maçında da çift forvete dönünce golü bulduk. Talisca ile Duran arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Duran şu anda özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. İstediğimiz seviyeye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvet. Bu sadece güncel bir durum. En-Nesyri'nin özgüven sıkıntısı belki gol atamadığı içindir ama biz, elimizdeki oyunculara güveniyoruz."
"İlk golü attıktan sonra maçı koparmamız gerekirdi"
Galatasaray-Samsunspor mücadelesinde son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili görüşü sorulan Tedesco, kendisinin Fenerbahçe'nin adamı olduğunu ve bunu herhangi birisi gibi değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Fenerbahçe teknik direktörü olduğu için gurur duyduğunu aktaran Tedesco, "Ben kendi takımıma bakıyorum, bugüne bakıyorum. Bugün öne geçmiştik, ilk golü attıktan sonra maçı koparmamız gerekirdi. Yediğimiz golde yapılan ortayı durduramadık. Saha içindeki farkındalık çok önemli. Bu akşamki maçı kazanabilirdik." açıklamasında bulundu.
Tedesco, mücadelenin 4. hakemi Gürcan Hasova'ya dair şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:
"Bugünkü maçın dördüncü hakemi çok centilmendi. Ben saha kenarında zaman zaman duygusal olabiliyorum. Çok fazla soru sormam gerekebiliyor. Maç boyunca çok centilmen davrandı ve kendisine ne sorduysam cevapladı. Bu durum Avrupa'da normal olmayabiliyor. Asla kontrolü kaybetmedi, bütün pozisyonları çok iyi açıkladı. Benim duygularımın yükseldiği anlarda sakinleştirdi. Bugün istesem de kendisiyle tartışamazdım."
Nuri Şahin: İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maçta ilk 5 dakikadan sonra istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.
Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın RAMS Başakşehir adına iyi geçtiğini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İlk 5 dakika istediğimiz gibi geçmedi ama sonra iyi performans sergiledik. Galibiyete daha yakın taraf bizdik. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Üçüncü bölgede daha sakin kalsaydık ve net oynasaydık daha fazla gol atabilirdik. Maçı kazanabilirdik. Bir puana sevinemeyeceğim ama oyun olarak büyük adım attık. Üzgünüz ama aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdikten 10 dakika sonra beraberlik golünü atan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın performansına da değinen Nuri Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bertuğ'u iyi tanıyorum ve nasıl bir oyuncu olabileceğini herkesten iyi biliyorum. Buraya geldiğimizde hazır değildi. Biz ona zaman verdik. Yavaş yavaş rekabetin içine giriyor. Öz güveni daha iyi. İdmanlarda daha iyi. Ödüllerini de dakika alarak ve gol atarak almaya başladı. Ülkemiz için de çok değerli bir yetenek. İnşallah onu milli takıma gönderebiliriz. Onun adına çok mutlu oldum. Trabzonspor maçında golü attıktan sonra oyununu beğenmemiştim ama bugün golü atmasının ardından iyi performans sergiledi."