Dolar
43.63
Euro
52.02
Altın
5,046.84
ETH/USDT
2,020.30
BTC/USDT
69,200.00
BIST 100
13,865.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir attı.

Sercan Küçükşahin  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor

Kayseri

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan ve 17. sırada yer alan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile de yükselişe geçemedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 9 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayseri temsilcisi, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.

7 haftadır galibiyete hasret

Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan Kayserispor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı.

Ligin 15. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanında 1-1 beraber kalan sarı-kırmızılı ekip, 16. haftada sahasında Corendon Alanyasporla 0-0, 17. haftada ise TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'a 18. haftada deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen Kayserispor, 19. haftada sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0, 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 4-0 ve son olarak 21. haftada evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor

Puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftada ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak.

23. haftada Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak Kayserispor, 24. haftada ise Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Ligin 25. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Kayserispor, 26. haftada ise Samsunspor'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması
Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor

Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca

Monaco, diplomasız teknik direktörü için her maç 25 bin avro ödüyor

Süper Lig'in dibinde galibiyet krizi, zirvesinde namağlup seri

Süper Lig'in dibinde galibiyet krizi, zirvesinde namağlup seri
Gaziantep FK, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı

Gaziantep FK, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet