Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kayseri
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, tesislerde kampa girecek.
Kayseri temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 21 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.