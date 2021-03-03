Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Kayseri
Maçın 2. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.
48. dakika Lennon'un sağdan kullandığı korner atışında, ön direğe koşu yapan Maglica'nın kafayla aşırdığı topla altı pas içinde buluşan Muhar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
57. dakikada Selim Ay'ın sağdan ceza sahasında gönderdiği pasta rakibinden iyi yükselen Samudio'nun kafa şutunda, top üstten auta çıktı.
71. dakikada Henrique'nin pasında sol kanatta topla buluşan Lennon'un rakiplerinden geçtikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü.
73. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan Samudio'nun topu sağına aldıktan sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 1-1.
77. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in etkili ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Samudio'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.