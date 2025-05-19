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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk gençliğinin enerjisiyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaan Bozdoğan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk gençliğinin enerjisiyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına inanıyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, bugünün Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü olduğunu belirtti.

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Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, ecdadın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarih olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin geleceğinin inşasında, gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkanlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz. Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

Güçlendikçe "merkez ülke" konumuna gelen ve atılan adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye'nin her başarısında gençlerin hakkını teslim edeceklerini, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmini her zaman canlı tutacaklarını aktaran Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.

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