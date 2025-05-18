Beşiktaş, Alanya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Antalya
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.
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40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.
Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.
71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.