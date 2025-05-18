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Spor, Futbol

Beşiktaş, Alanya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Kurt  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Beşiktaş, Alanya deplasmanından 1 puanla dönüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.

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40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.

71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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