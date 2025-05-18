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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın perdesi kapanırken, Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

Muhammed Boztepe  | 18.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Trendyol Süper Lig'de görünüm

Ankara

Trendyol Süper Lig'de 36. haftası aynı saatte oynanan 8 maçla sona erdi. Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 89'a çıkardı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden Net Global Sivasspor ise küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-5

Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: 1-1

Galatasaray-Bellona Kayserispor: 3-0

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Göztepe: 6-3

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 2-3

Puan durumu

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY34285187315689
2.FENERBAHÇE34256386345281
3.REEDER SAMSUNSPOR341861051381360
4.BEŞİKTAŞ341611754342059
5.RAMS BAŞAKŞEHİR34166125851754
6.İKAS EYÜPSPOR35148135046450
7.TRABZONSPOR3412111154431147
8.GÖZTEPE3412111157471047
9.KASIMPAŞA341113105959046
10.TÜMOSAN KONYASPOR34137144346-346
11.BELLONA KAYSERİSPOR341111124354-1144
12.ONVO ANTALYASPOR34128143658-2244
13.GAZİANTEP FK34127154146-543
14.ÇAYKUR RİZESPOR34134174555-1043
15.CORENDON ALANYASPOR34109153949-1039
16.SİPAY BODRUM FK3499162538-1336
17.NET GLOBAL SİVASSPOR3598184458-1435
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3458214167-2623
19.ADANA DEMİRSPOR3424282988-59-2

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

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