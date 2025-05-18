Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 2 golle geçti

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, ikas Eyüpspor'u ağırladı.
26. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'te kaldı.
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27. dakikada Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte son anda ayağıyla dokunan En-Nesyri'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Fred'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Eyüpspor'dan Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı.
Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
48. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Emre Mor, Djiku'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahası içindeki Thiam'a çıkardı. Oyuncunun, altıpasın bir adım gerisinden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında En-Nesyri ile duvar pası yapan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinden Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Berke Özer uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
84. dakikada Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin hızlı çıktığı atakta Tadic'in pasıyla rakip kaleye ilerleyen Dzeko, ilk pozisyonda topa takılsa da devamında rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gönderdi: 2-0.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Emre Akbaba ile Skriniar yükseldi. Skriniar'a çarpan topu Livakovic ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken arka direkte Umut Meraş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.