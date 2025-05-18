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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Net Global Sivasspor oldu

Samsunspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

İlyas Gün  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Net Global Sivasspor oldu Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

2. dakikada ceza sahası içindeki Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

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9. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Dimata, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Samsunspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Bola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Holse'nin sert vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı, kaleci Ali Şaşal Vural çizgiden çıkardı.

76. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

Samsunspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor, bu sonuçla Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.

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