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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Cantürk  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Corendon Alanyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Mert Cantürk / AA

Antalya

27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı top, Cordova'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Topu önünde bulan Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

51.dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer, topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Varesanovic'in şutu filelerle buluştu: 0-1

59. dakikada Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Zeqiri, rakip ceza sahası dışına pası gönderdi. Topla buluşan Shelvey'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çıkardı. Rakip alanda oluşan karambolde son olarak Efecan Karaca topa dokunarak ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesi ve hakem Ali Şansalan'ın da incelemesinin ardından gol kararı verildi: 1-1

85. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

90+1. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto, ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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