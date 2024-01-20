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Milli tenisçi Ergi Kırkın'dan Katar'da çifte şampiyonluk

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda teklerde de şampiyon oldu.

Fatih Çakmak  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Milli tenisçi Ergi Kırkın'dan Katar'da çifte şampiyonluk

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sert zeminde gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Polonyalı, Çinli, Japon ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi Kırkın finalde Özbek raket Khumoyun Sultanov ile karşılaştı.

Ergi Kırkın, 2 saat 21 dakika süren final karşılaşmasında 4 maç puanı kurtararak Khumoyun Sultanov'u 2-1 mağlup etti ve rakibi Sultanov'un 14 maçlık galibiyet serisini sona erdirip 12. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, M25 Doha Turnuvası'nda çift erkekler kategorisinde finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaşmıştı. Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, çift erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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