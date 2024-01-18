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Spor, Futbol

Galatasaray, kupada son 16 turunda

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1 yenen Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

Ercan Çakar  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Galatasaray, kupada son 16 turunda Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Türkiye Kupası'nı 18 kezle en çok kazanan takım unvanına sahip Galatasaray, bu sezon 5. turdan dahil olduğu organizasyonda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada rakibini Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada Ümraniyespor'un golünü ise Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 5. golü

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de bir kez topu ağlarla buluşturmuştu.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon resmi maçlarda üçüncü, Tete ikinci, Barış Alper Yılmaz ise ilk golünü attı.

Sanchez formasına kavuştu

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Kolombiyalı futbolcu, Ümraniyespor maçının 63. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Ümraniyespor ile oynadığı 3. maçı da kazandı

Galatasaray, Ümraniyespor ile oynadığı 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptı maçları 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

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