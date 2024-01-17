Dolar
30.14
Euro
32.73
Altın
2,022.25
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
42,576.00
BIST 100
8,021.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Hilmi Sever  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

9. dakikada Aleksic'in pasıyla Boluspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin, sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Batuhan kafa ile altıpas içine indirdi. Keny de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47. dakikada Boluspor beraberlik golüne yaklaştı. Safa Kınalı'nın pasıyla Başakşehir ceza sahasına giren Bettaieb, kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Bettaieb'in uygun pozisyonda şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Batuhan, Boluspor ceza sahasına girdi. Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci İsmail ayağıyla yaptığı kurtarışla golü önledi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

Josef de Souza ilk maçına çıktı

RAMS Başakşehir'in yeni transferi Josef de Souza, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına Boluspor karşısında çıktı.

De Souza, karşılaşmanın 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi.

Başakşehir tribünlerinde pankartlar

Turuncu-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerde şehitler ve Filistin için pankartlar açtı.

Doğu tribününde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", kale arkası tribününde ise "Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Dünya çocukların ölmediği bir yer olsun" pankartları yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi

Trabzonspor altyapıdan örnek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

Trabzonspor altyapıdan örnek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor
Dursun Özbek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında Icardi'yi tercih etti

Dursun Özbek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında Icardi'yi tercih etti
Sinan Kaloğlu'ndan Gençlerbirliği camiasına çağrı: Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var

Sinan Kaloğlu'ndan Gençlerbirliği camiasına çağrı: Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet