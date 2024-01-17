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Spor, Futbol

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Oktay Özden  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Antalya

32. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Romero'nun ceza sahasında öne çıkan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i çalımlayıp sol çaprazdan şutunda, araya giren defans oyuncusu Naldo, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak golü önledi.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit'in sağından filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek'in şutunda, top kaleci Murat Akşit'in solundan ağlara gitti: 2-1

59. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Bitexen Antalyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

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