Yaşam, insana dair

Antalya'da "Tarla Günü" etkinliğinde bal kabağı hasat edildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katılımıyla coğrafi işaret başvurusu yapılan Döşemealtı'nın Camili bal kabağının hasadı yapıldı.

Bahriye Yıldırım  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Antalya'da "Tarla Günü" etkinliğinde bal kabağı hasat edildi

Antalya

Valiliğin açıklamasına göre, Tarım Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, kentin tescilli lezzetlerinden Antalya kabak tatlısının yapıldığı Camili bal kabağı tanıtıldı.

Vali Hulusi Şahin ile protokol üyeleri, coğrafi işaret başvurusu yapılan "Camili bal kabağı"nın hasadını yaptı. Etkinliğe katılan şefler, bal kabağından lezzetli yemek ve tatlılar yaparak, katılımcılara ikram etti.

Vali Şahin, hasadını yaptıkları bal kabağının tescilinin alınması gerektiğini ifade ederek, bu tür ürünlerin unutulmadan gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretlerle Antalya'da seferberlik mantığında hareket etmek gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu seferberlik sadece yerel bazda kalmayacak. Bizim ürünlerimiz Avrupa Birliği bazında da çok değerli. İlk olarak Avrupa Birliği nezdinde Antalya'nın sembolü olan Finike Portakalını inşallah tescil ettireceğiz. Ondan sonra da bu süreç diğer ürünlerimiz için devam edecek. Döşemealtı Camili bal kabağı da unutulmaya yüz tutmuş çok kıymetli bir ürünümüzken tekrar değer kazandı, tohumunu kurtardık. Artık büyük tarlalarda ekiliyor, müşteriyi de bugün tarlaya getirdik. İnşallah onların da burada yapacağı bazı sözleşmelerle kalıcı bir üretim ve satış akışı zinciri sağlanacak. Bu artık sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde durabilir bir süreç demektir. Bunun için çalışıyoruz."

Hasat etkinliğine, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Antalya İl Tarım Orman Müdürü Fırat Erkal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak ile marka restoran ve otellerin temsilcileri de katıldı.

