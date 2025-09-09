Dolar
Yaşam

Ümraniye'de zabıta ekipleri güvenli eğitime destek oluyor

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güvenliği için zabıta ekipleriyle okulların çevresinde denetimleri artırdı.

Hamdi Dindirek  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler sabah saatlerinden itibaren okul bölgelerinde görev alarak, öğrencilerin güvenli şekilde yolun karşısına geçmelerine yardımcı oluyor. Özellikle yaya geçitlerinde gerçekleştirilen bu uygulama ile çocukların okullarına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

Okulların giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması için trafik düzenine de destek veren ekipler, aynı zamanda okul çevresindeki araç parklarını ve seyyar satıcıları denetliyor.

Okul çevresinde güvenliği tehdit edebilecek tüm unsurlara karşı önlem alan zabıta ekiplerinin, bu uygulamaları yıl boyunca periyodik olarak sürdürmesi planlanıyor.

