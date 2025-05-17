Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İzmir/Rize
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.
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Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Djalma Silva, Juan ve İsmail Köybaşı, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi ise tedavilerinin ardından süre verilmesi halinde maçta görev yapabilecek.
İzmir ekibi, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor 40 puanla 14'üncü sırada
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.