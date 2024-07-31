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Spor, Futbol

Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.

Sercan Küçükşahin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kayseri

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.

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