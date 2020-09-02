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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da çifte transfer

Kasımpaşa, Eskişehirspor'da forma giyen Mehmet Feyzi Yıldırım ve Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen Alan Lima Carius'u transfer ettiğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.09.2020
Kasımpaşa'da çifte transfer

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Alan Lima Carius'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius'u transfer ettiğini duyurdu. 

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Carius'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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