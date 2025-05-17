Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
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Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde son 3 maçta 3 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Başakşehir 51 puanla 5. sırada
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Başakşehir, 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden turuncu-lacivertli takım, mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Ligde 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.