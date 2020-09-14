Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Istanbul
Kasımpaşa, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti.
Transfer🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 14, 2020
Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, Kasımpaşamızda!
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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