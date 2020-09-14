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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Almanya'nın Schalke 04 ekibinde forma giyen 19 yaşındaki kaleci Erdem Canpolat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 14.09.2020
Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Istanbul

Kasımpaşa, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


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