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Spor, Futbol

Kasımpaşa, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Ercan Doğan   | 04.09.2020
Kasımpaşa, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Taşkıran, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç’ın da katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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