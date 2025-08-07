Dolar
40.63
Euro
47.48
Altın
3,380.95
ETH/USDT
3,844.40
BTC/USDT
116,233.00
BIST 100
11,012.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. -VTR-
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Fatih Erel  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

İstanbul

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

OyuncuYaşÜlkeKulüp
Kenan Yıldız20TürkiyeJuventus
Lamine Yamal18İspanyaBarcelona
Desire Doue20FransaPSG
Myles Lewis-Skelly18İngiltereArsenal
Rodrigo Mora18PortekizPorto
Joao Neves20PortekizPSG
Ayyoub Bouaddi17FransaLille
Estevao18BrezilyaChelsea
Dean Huijsen20İspanyaReal Madrid
Pau Cubarsi18İspanyaBarcelona
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Filistin'e Destek Platformu 9 Ağustos'ta Gazze için yürüyecek
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Benzer haberler

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Futbolseverlerin 67 günlük "lig hasreti" bitiyor

Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi

Gaziantep FK, Galatasaray karşısında cesur oynayıp puan alma peşinde

Gaziantep FK, Galatasaray karşısında cesur oynayıp puan alma peşinde
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti

Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet