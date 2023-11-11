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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

İstanbul

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.


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