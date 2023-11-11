İstanbulspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

İstanbul
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
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