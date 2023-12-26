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Spor, Futbol

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Süha Gür  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakanın, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

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