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Spor, Futbol

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini almayı başardı.

Salim Taş   | 25.10.2022
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le çıkışa geçti

Hatay

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen Volkan Demirel, 8. hafta itibarıyla görev almaya başlarken, Hatayspor çıkılan 4 maçta 9 puan topladı.

Volkan Demirel'in göreve başladığı 8. hafta öncesi 1 puanla 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 maçta 10 puana ulaşıp, 15. sırada kendisine yer buldu.

Bordo-beyazlı ekip, 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hatayspor, 11. haftada ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.

Hatay temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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