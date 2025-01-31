Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Mersin
Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Sezondaki 20 karşılaşmada topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, ligde 9 maçtır kazanamıyor.
"Ateş hattı" tabir edilen düşme potasından uzun süredir çıkamayan bordo-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.