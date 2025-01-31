Dolar
35.86
Euro
37.33
Altın
2,799.25
ETH/USDT
3,249.70
BTC/USDT
104,250.00
BIST 100
10,103.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile mücadele edecek.

Serkan Avcı  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Mersin

Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Sezondaki 20 karşılaşmada topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, ligde 9 maçtır kazanamıyor.

"Ateş hattı" tabir edilen düşme potasından uzun süredir çıkamayan bordo-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması oynanan 18 maçla sona erdi

Fenerbahçe, golcüleriyle üst tura çıktı

Fenerbahçe, golcüleriyle üst tura çıktı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Galatasaray son 16 turu için play-off oynayacak

Galatasaray son 16 turu için play-off oynayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet