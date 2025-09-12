Dolar
41.37
Euro
48.56
Altın
3,644.14
ETH/USDT
4,518.40
BTC/USDT
114,930.00
BIST 100
10,336.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur’da “İş İnsanları ile İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın oynanacak

İstanbul

İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Karagümrük ve Kasımpaşa semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 12. sırada yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa ise 3 maçta 3 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da Claudio Winck, Kubilay Kanatsızkuş ve Yusuf Barası'nın, Fatih Karagümrük'te ise Ahmet Sivri'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın oynanacak

Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın oynanacak

Futbolda haftanın programı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Portekizli futbolcu Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Portekizli futbolcu Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Trabzon'a geldi
Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet