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Spor, Futbol

Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Fousseni Diabate attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ligdeki 1000. golünü Demir Grup Sivasspor maçında Fousseni Diabate kaydetti.

Ali Korkmaz   | 20.03.2021
Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Fousseni Diabate attı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren ve Demir Grup Sivasspor maçına kadar ligde 997 golü bulunan Göztepe, ligdeki 1000. golüne bu müsabakada ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısın 4-0 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıda 5-0 geriye düşen Göztepe, Cherif Ndiaye ve Christian Titi ile farkı 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakanın uzatma bölümünde Diabate ile bulduğu 3. gol, Süper Lig tarihindeki 1000. gol olarak kayıtlara geçti.

2017-2018'de bu yana tekrar Süper Lig'de yer alan sarı-kırmızılı ekipte 18 golü bulunan Halil Akbunar, bu süreçte en golcü isim konumunda bulunuyor. Halil Akbunar'ı 14 golle Adis Jahovic ve 12 golle Alpaslan Öztürk takip ediyor.

Göztepe'nin Süper Lig'deki ilk golünü 8 Mart 1959'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka ile oynanan müsabakada Tuncer Çeliktaş kaydetmişti.

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