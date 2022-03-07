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Spor, Futbol

Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 07.03.2022
Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, yollarını ayırdıkları El Maestro ve ekibine sarı-kırmızılı takıma katkılarından ötürü teşekkür edilerek, devam eden kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından Karaman'la yollarını ayırdı.

Karaman'ın yerine gelen Nestor El Maestro yönetiminde ligde 25 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.

Çıktığı son 5 müsabakada galip gelemeyen Göztepe, 27 puanla 17. sırada bulunduğu ligde, düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'nın 5 puan gerisinde yer alıyor.

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