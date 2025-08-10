Dolar
Gündem

Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

İrem Demir  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

