Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,193.80
BTC/USDT
117,310.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayramiç'te çıkan orman yangınının etkisi havadan ve karadan görüntülendi-VTR-
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor lige iyi başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı.

Selçuk Kılıç  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Trabzonspor lige iyi başlıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Trabzon

Bordo-mavililer, lig tarihinde 51 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kocaelispor ile 27 sezon sonra

Trabzonspor, lige yeniden yükselen Kocaelispor ile 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde ikinci kez açılış maçında mücadele edecek iki ekibin 1997-1998 sezonunda İzmit'te oynadığı karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-1'lik sonuçla kazanmıştı.

Son 4 açılış maçında mağlup olmadı

Trabzonspor, lig tarihinde son 4 sezonun açılış maçında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezon başlangıçlarını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, geçen sezon Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar yeniden "yeşil örtü" ile kaplanıyor
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi
Yargıtaydan halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenmesine onama
Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4400 personel alımı yapacak

Benzer haberler

Trabzonspor lige iyi başlıyor

Trabzonspor lige iyi başlıyor

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu

Beşiktaş, Ndidi'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Ndidi'yi kadrosuna kattı
İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final

İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final
Şırnaklı gençlerin tarladan baraj gölü manzaralı stada uzanan futbol öyküsü

Şırnaklı gençlerin tarladan baraj gölü manzaralı stada uzanan futbol öyküsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet